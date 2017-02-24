 جامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل لإسقاط رئيسها الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل لإسقاط رئيسها الحوثي

جامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل لإسقاط رئيسها الحوثي
المناطق - متابعات

انضمت نقابة العاملين في جامعة صنعاء إلى جانب نقابة هيئة التدريس، في الإضراب الشامل والتوقف عن العمل، للمطالبة بتغيير رئيس الجامعة، الدكتور فوزي الصغير، المعين من قبل الحوثيين. وقالت النقابة، في بيان لها، إن رئيس الجامعة لم يقدر صمود الموظفين طوال الفترة السابقة «واستمر بمسلسل الإقصاء والتهديد والتعسف، وممارسة شق الصف بين منتسبي الجامعة».

وطالبت النقابة بإعادة هيبة ومكانة الجامعة، وإعادة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم، وصرف مرتبات الموظفين، الرسميين والمتعاقدين، من إيرادات الجامعة.

ويأتي قرار الإضراب عقب قيام الصغير بإصدار قرارات لتغيير مديري عموم محسوبين على حزب المؤتمر الذي يتزعمه المخلوع صالح، كما يأتي في سياق الصراع الذي احتدم أخيراً في وزارة التعليم العالي بين الحوثيين والمؤتمريين.

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