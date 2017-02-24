 بالمرصاد مرور جازان يضيق الخناق على المتهورين   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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بالمرصاد مرور جازان يضيق الخناق على المتهورين  

بالمرصاد مرور جازان يضيق الخناق على المتهورين  
المناطق - جازان
نفذت فرق البحث والتحري بمرور جازان بقيادة النقيب خالد القحطاني مساء أمس حملات لرصد مجموعة من المركبات والدراجات النارية التي تقوم بإرتكاب مجموعة من المخالفات المرورية التي تهدد السلامة منها التفحيط والسباق والتجمهر وتم تمرير المعلومات لقائد فرق المهام ملازم أول عايض الغصن والذي بدورهم أعدوا لهم خطة إستيقاف وتمكنوا من ضبط مجموعة منها والأخرى لاذت بالفرار وجاري إستدعائهم ومن لا يراجع  سيتم  إدراجهم في  الحاسب الآلي للقبض عليه حيث قد سبق العملية رصد وتحري من قبل فرق البحث وتم تسجيل كافة بيانات المركبات والتأكد من تطابق ارقام اللوحات مع المواصفات .
وقد وجه مدير مرور المنطقة العقيد راشد الغامدي  بإحالتهم جميعآ لهيئة الجزاءات برئاسة العقيد جابر مباركي لتطبيق النظام بحقهم.
وقد ذكر مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد  الغامدي بأن جازان لن تكون مسرحا للعابثين والمتهورين  ولن يسمح بتهديد سلامة الآمنين وإن مما يسعدنا هو وقوف المواطنين مع إخوانهم رجال المرور بالمعلومات اللازمة لمنع إرتكاب المخالفات والحد من وقوع الحوادث المرورية لخلق بيئة آمنة واضاف أن ما يثلج الصدر بأن أغلب من يساند مهام المرور هم من فئة الشباب ممن هم على قدر كبير من تحمل المسؤولية ومساعدة رجال الأمن .

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