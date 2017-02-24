 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزيل تلوث بالزيت بمحافظة رابغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزيل تلوث بالزيت بمحافظة رابغ

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزيل تلوث بالزيت بمحافظة رابغ
واس - جدة

أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي أن المختصين بالهيئة قاموا بمباشرة حادث تلوث بالزيت بمجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي .
وبين الحجيلي في بيان صادر عن الهيئة اليوم أن الهيئة أزالت التلوث و أعادة تأهيل الموقع بيئياً بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة بالمملكة .
كما الزمت المنشأة المتسببة بالتلوث بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية لإزالة ومتابعة أي أثار بيئية مستقبلية للحادث و إعادة تأهيلها تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة .

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