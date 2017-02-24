رئيس الوزراء نجيب رزاق يرحب بالملك سلمان في ماليزيا ويأمل في علاقات متزايدة وتكامل بين الشعبين

رحب دولة رئيس وزراء مملكة اتحاد ماليزيا داتو سيري محمد نجيب عبدالرزاق بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يزور ماليزيا بدعوة كريمة من جلالة ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس.

وقال :

يشرفنا أن جلالة الملك سلمان – اختار ماليزيا في أول زيارة لبلد إسلامي وكذلك أول بلد في جنوب شرق آسيا منذ اعتلائه للعرش ، ونسعد كذلك بمرافقة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق .

الروابط التاريخية :

وعبر عبدالرزاق عن الروابط التاريخية بين المملكة وماليزيا والتي تعود الى قرون مضت تجمع الماليزيين المسلمين مع أرض الحرمين الشريفين التي هي أقدس الأماكن على وجه الارض ويؤدون واجبهم المقدس في أداء فريضة الحج على حد سواء ، وأشار إلى أن ماليزيا والمملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات أخوية قوية ، إلى جانب قوة الروابط التجارية المتنامية والمتبادلة بين البلدين وحجم التجارة الثنائية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا التي تنمو بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، والدليل على ذلك أنها زادت بنسبة 20 في المئة في عام 2016 وحده، لتصل إلى ما مجموعه 13.12 مليار رنقت ماليزي ، واليوم فإن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا.

الاستثمار السعودي في ماليزيا :

ونبّه دولته إلى أن الشركات الماليزية قد تم اختيارها لتنفيذ مشاريع في بعض من أكثر المواقع المرموقة في المملكة العربية السعودية. وقد شمل هذا العمل مترو المشاعر المقدسة في مكة المكرمة – والعمل في جسر الجمرات والمنطقة المحيطة بها في منى. والفخر أيضا واعتزازنا أن ماليزيا كانت جزء من الفريق الذي صمم فندق برج الساعة الرائع الذي يواجه المسجد الحرام.

الاتفاقيات :

وأكد دولة رئيس الوزراء أنه سيتم خلال لقاءه بخادم الحرمين الشريفين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة. وإحدى هذه الاتفاقات تجمع اثنتين من أكبر الشركات المملوكة للدولة، شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية . وسوف يكون لهذه الاتفاقيات أثر طيب للبلدين والشعوبين .

العلاقات الإجتماعية :

كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقة بين الشعبين رحبت ماليزيا بأكثر من 100،000 زائر من المملكة العربية السعودية في العام الماضي لوحده ، وهو رقم قياسي، في حين أن هناك تبادل لدراسة الطلاب من ماليزيا والمملكة العربية السعودية والاستفادة من الدراسة في كلا البلدين

التعاون في مكافحة التطرف والارهاب :

وعبّر عن فخره أيضا أن المملكة العربية السعودية وماليزيا تعاونتا بقوة في سبيل الحفاظ على رفاه ، وقيادة الأمة مبرزة سماحة واعتدال الاسلام ، ومكافحة الإرهاب والتطرف التي تهدد الأمن والسلم في كل بقعة ، وأن الاحترام المتبادل يعد واحداً من النماذج التي يمكن أن تكون مثالا للعالم الإسلامي وخارجه ، لمصلحة شعوبنا، ومناطقنا والعالم أجمع .