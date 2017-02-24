وج يتأهل إلى دور الثمانية لكأس الملك بفوزه على هجر 3-1

تأهل فريق وج إلى دور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بفوزه على نظيره هجر 3 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في محافظة الطائف ضمن دور الـ16 من المسابقة.وكان هجر البادئ بالتسجيل عن طريق محمد المسيند (16) ، وعادل لوج بي فوينا (43)؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.وفي الشوط الثاني أضاف وج هدفين عن طريق سعيد القرني ونقاء البقمي عند الدقيقتين (66,73) ؛ ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية ويواجه الأهلي الذي كسب القادسية في دور الـ16 بنتيجة 3 ـ 1.