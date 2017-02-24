 أنباء سارة لجماهير نادي النصر! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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أنباء سارة لجماهير نادي النصر!

أنباء سارة لجماهير نادي النصر!
المناطق _الرياض

تلقّت الجماهير النصراوية أنباء جيدة بإعلان الجهاز الطبي في النادي جاهزية الثنائي أحمد الفريدي وشايع شراحيلي لخوض المباريات المقبلة، وذلك بعد الإصابة التي منعتهما من اللعب في الفترة الماضية.

ومنح الجهاز الطبي بنادي النصر أحمد الفريدي وشايع شراحيلي الضوء الأخضر للدخول في التدريبات الجماعية بعد شفائهم من الإصابة، وستنطلق التدريبات يوم الأحد المقبل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق النصراوي، قد أعطى لاعبي فريقه راحة عن التدريبات لمدة يومين على أن يعاود الفريق تدريباته، الأحد المقبل، تأهبًا لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ 20 من دوري جميل.

وفي سياقٍ آخر، طلبت إدارة الاحتراف من ناديّي الهلال والنصر، واللاعب عوض خميس ووسيطه تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيع اللاعب لعقدين مع ناديّين مختلفين، وذلك عبر خطاب رسمي تم إرساله من الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم، للأطراف ذات العلاقة في القضية.

وكان عوض خميس وقع عقد انتقاله لنادي الهلال لمدة 3 مواسم، وبعد أسبوعين، عاد ليوقع على عقدٍ جديد مع النصر لمدة 3 مواسم أيضًا، وهو ما قد يدخل الناديين في مشاكل وصراعٍ جديد.

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