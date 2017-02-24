متى يُعفِي مسؤول الجمارك مهربي الأموال ويسمح لهم بالسفر؟

أكد المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، أن قناعة مسؤولي الجمارك، تُعفي مهربي الأموال من الحجز بعد الكشف عن ملابسات الإخفاء والأسباب التي دعت إلى ذلك، موضحاً أن حجز وتحرير محضر ضبط لمهربي الأموال يتوقف على قناعة المسؤول، نظرا لعدم إقرار المسافر بالمال.

وأوضح المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، إن الإعفاء يتم بعد تعبئة نموذج الإفصاح، وتسجيلها بقاعدة البيانات بمعرفة الموظف المسؤول، ومن ثم الإفراج عنه لمواصلة سفره، موضحا أنه ليس هناك أي استثناء للمسافرين بحمل أكثر من الحد المسموح به من الأموال حسب نظام مكافحة غسل الأموال .

وأشار العيسى إلى أن الإجراءات المتبعة في حال القبض على مسافر حامل لنقود تتجاوز الحد المسموح به ولم يفصح عنها هي حجز المبلغ، وتحرير محضر ضبط يؤكد فيه عن مصدر الأموال، وعدم إفصاح الراكب عن هذا المصدر، ويحال لجهات إنفاذ القانون وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية بشكل سريع