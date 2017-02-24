 أمير جازان يوجه بمتابعة وانهاء شكوى موظفي شركة تشغيل بمستشفى العارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يوجه بمتابعة وانهاء شكوى موظفي شركة تشغيل بمستشفى العارضة

أمير جازان يوجه بمتابعة وانهاء شكوى موظفي شركة تشغيل بمستشفى العارضة
المناطق _جازان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمتابعة شكوى موظفي إحدى شركات التشغيل والصيانة بمستشفى العارضة العام بشأن تأخر رواتب بعض الموظفين وعدم صرف رواتبهم  والعمل على حلها اَي أسرع وقت ممكن.
وكذلك سرعة حل قضية الموظفين مع شركة سابقة في المستشفى أنهت تعاقدها للتشغيل والصيانة وحرمانهم من الإجازات السنويه وأنهت العقد دون تسليم حقوقهم الماليه طيلة عملهم معها في مستشفى العارضه العام ، وشدد سمو أمير المنطقة على أن تصل رواتب الموظفين في وقتها المحدد دون تأخير ، أوضح ذلك ياسين بن أحمد القاسم مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ، مؤكدا حرص سمو أمير منطقة جازان على الدور  الكبير الذي يقوم به شباب المنطقة والوقوف بجانبهم  ودعمهم للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة حاليا.

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