أمير جازان يوجه بمتابعة وانهاء شكوى موظفي شركة تشغيل بمستشفى العارضة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمتابعة شكوى موظفي إحدى شركات التشغيل والصيانة بمستشفى العارضة العام بشأن تأخر رواتب بعض الموظفين وعدم صرف رواتبهم والعمل على حلها اَي أسرع وقت ممكن.

وكذلك سرعة حل قضية الموظفين مع شركة سابقة في المستشفى أنهت تعاقدها للتشغيل والصيانة وحرمانهم من الإجازات السنويه وأنهت العقد دون تسليم حقوقهم الماليه طيلة عملهم معها في مستشفى العارضه العام ، وشدد سمو أمير المنطقة على أن تصل رواتب الموظفين في وقتها المحدد دون تأخير ، أوضح ذلك ياسين بن أحمد القاسم مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ، مؤكدا حرص سمو أمير منطقة جازان على الدور الكبير الذي يقوم به شباب المنطقة والوقوف بجانبهم ودعمهم للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة حاليا.