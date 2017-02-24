 الأرصاد وحماية البيئة تلزم منشأة تسببت بتلوث بالزيت في رابع بالتعاقد مع شركة للنفايات الخطرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد وحماية البيئة تلزم منشأة تسببت بتلوث بالزيت في رابع بالتعاقد مع شركة للنفايات الخطرة

الأرصاد وحماية البيئة تلزم منشأة تسببت بتلوث بالزيت في رابع بالتعاقد مع شركة للنفايات الخطرة
المناطق _مكة المكرمة

أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي أن المختصين بالهيئة قاموا بمباشرة حادث تلوث بالزيت بمجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي .

وبين الحجيلي في بيان صادر عن الهيئة اليوم أن الهيئة أزالت التلوث و أعادة تأهيل الموقع بيئياً بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة بالمملكة .

كما الزمت الأرصاد المنشأة المتسببة بالتلوث بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية لإزالة ومتابعة أي أثار بيئية مستقبلية للحادث و إعادة تأهيلها تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة .

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