 دوريات المزاحمية تضبط 6 أشخاص بحوزتهم حشيش وعرق مسكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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دوريات المزاحمية تضبط 6 أشخاص بحوزتهم حشيش وعرق مسكر

دوريات المزاحمية تضبط 6 أشخاص بحوزتهم حشيش وعرق مسكر
المناطق _المزاحميه

تمكنت دوريات أمن محافظة المزاحمية مساء أمس من إلقاء القبض على أشخاص بحوزتهم حشيش و مسكر خارجي ، وعرق.
وفي التفاصيل اشتبهت الدوريات الأمنية أثناء عملها المعتاد في شوارع المحافظة في مركبة من نوع جيب تويوتا يستقلها أربعة شبان وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على قوارير مسكر خارجي بالإضافة إلى قوارير مسكر عرق وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المختصة . وفي موقع آخر قبضت إحدى فرق دوريات الأمن على شخصين يستقلان مركبة من نوع هايلكس وبإيقافها للتأكد من هوية السائق ومرافقه وملكية المركبة لاحظ رجال الأمن الارتباك عليهما وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على قطع من الحشيش المخدر قد حاولا إخفائها والتخلص منها ولكن يقظة رجال الأمن تمكنوا من العثور عليها وتسليم المضبوطات والشخصين لجهة الاختصاص .

 

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