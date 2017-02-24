 شركة عالمية تقدر القيمة السوقية لأرامكو بـ 400 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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شركة عالمية تقدر القيمة السوقية لأرامكو بـ 400 مليار دولار

شركة عالمية تقدر القيمة السوقية لأرامكو بـ 400 مليار دولار
المناطق _الرياض

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن شركة “وود ماكنزي” التي تعد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم، قدرت القيمة السوقية لشركة “أرامكو السعودية” بـ 400 مليار دولار، فيما قال محللون إن الشركة لن تزيد عن 1000 مليار في أحسن الأحوال.

وأوضحت الوكالة أن “وود” اعتمدت في تقديراتها للقيمة السوقية على طريقة خصم التدفقات النقدية أخذا بعين الاعتبار الضريبة العالية التي تفرضها الحكومة حاليا، وتكلفة رأس المال تبلغ 10% فضلا عن تقديراتها للأسعار المستقبلية للخام.

وأضافت أن هذه التقديرات تشمل أعمال المنبع فقط ولا تتضمن القيمة السوقية للمصافي ومنشآت البتروكيماويات التابعة للشركة والتي قد تصل قيمتها السوقية لـ 30 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أكد في منتدى دافوس الشهر الماضي أن المملكة تدرس تخفيض الضريبة المفروضة على إيرادات أرامكو التي تبلغ 20% لتتوافق مع المعدلات السائدة في الشركات العالمية، وهو أمر سيرفع القيمة السوقية لأرامكو إن حدث.

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