 توقيع إتفاقيه بين صندوق الأميرة نوف ووزارة العمل للتدريب المرأة لسوق العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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توقيع إتفاقيه بين صندوق الأميرة نوف ووزارة العمل للتدريب المرأة لسوق العمل

توقيع إتفاقيه بين صندوق الأميرة نوف ووزارة العمل للتدريب المرأة لسوق العمل
المناطق _منال الدوسري

وقع صندوق الأميرة نوف بنت محمد بن فهد اتفاقيه مع وزارة العمل ، لتقديم دورات مناسبة لسوق العمل للمرأة ، مؤخراً ، وذلك من باب  الشراكة المجتمعية التي تحفز المؤسسات الواعية الى إيجاد روابط بينها وبين مثيلاتها من المؤسسات ذات الهدف المشترك من اجل صياغة رؤية واضحة تعبر عن تكاملية العمل وإرضاء المستفيد وحيث ان صندوق الأميرة نوف التابع لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير يسعى من اجل بناء مجتمع تنموي يحسن من أداء المجتمع السعودي وان وزارة العمل تهدف لتقديم دورات مناسبة لسوق العمل وكلاهما يحقق اهداف تطوير المجتمع وتنميته وفقا لرؤية 2030 فيما يختص بتطوير الشباب فقد تم توقيع الاتفاقية على ان تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلا بالأستاذة: ندى بنت منصور منشي. مديرة فرع مركز التنمية الاجتماعية بإدارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بتقديم دورات مجانية وتوفير حقائب تدريبيه للمتدربات وتوزيع شهادات معتمده للمتدربات الاتي يوفرهم صندوق الأميرة نوف  لدعم المرأة ومثلتها مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير ومثلتها الأستاذة فايزة العومي .وتقوم الدورات على تأهيل العاملات والباحثين عن العمل بتوضيح حقوقهم كباحث عن عمل والإجابة عن التسولات .ودعت مديرة صندوق الأميرة نوف لدعم المرأة جميع الباحثات عن عمل بدعوتهم للالتحاق بالدورات التي تقدمها وزارة العمل وان مركز الأميرة جواهر سيسعى دائما لدعمهم وتوفير كل ما يضمن لهم تطورهم

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