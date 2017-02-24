ارامكو السعودية تشارك في فعالية في منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف

تنطلق صباح غد السبت (25/فبراير/2017) فعاليات منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف بإقامة مجموعة ورش عمل متخصصة، بينها جلسات لتقديم الاستشارات لرواد ورائدات الأعمال، يقدمها عدد من المتخصصين والمتخصصات في هذا الشأن .

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة بمحافظة القطيف عبدالمحسن الفرج إن برنامج المنتدى ــ الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقيةــ وينطلق عند الساعة 8.30 صباحا سوف ينفذ على مدار السبت والاحد.

وفي اليوم الأول وبناء على مرئيات فريق العمل المكلف بإقامة المنتدى سوف تتم إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة، على أن تكون جلسات المنتدى الموسعة وحلقات النقاش في اليوم الثاني، لافتا إلى أن الفعاليات كلها سوف تعقد بمقر قاعة الملك عبدالله الوطنية للأفراح بالقديح .

وأشار الفرج إلى أنه وخلال الاسبوعين الماضيين قد شهدت الغرفة إقبالا كبيرا قبل رواد الأعمال والمهتمين لتسجيل الحضور في ورش العمل، ما يؤكد تفاعل الجمهور والمشتركين مع المنتدى وفعالياته. وقد تم قبل أيام إغلاق باب التسجيل لحضور هذه الورش، التي ينفذها مختصون تم اختيارهم بعناية ودقة.

وذكر بأن ورشة العمل الأولى تحمل عنوان (رحلة في ريادة الأعمال)، وتتحدث خلالها هيا العقيل من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد).، في حين تتناول الورشة الثانية موضوع (هيكلة الموارد البشرية) تقدمها وكيلة جامعة الأعمال والتكنلوجيا فرع الطالبات بجدة الدكتورة لولوة المطلق، اما الثالثة فيتحدث خلالها الاستاذ في كليات التقنية العليا بدبي عمر عياش عن (تطوير الأعمال والمبيعات)، ويأتي ذلك بالتزامن مع جلستين تعقدان في وقت واحد وخصصتا لتقديم الاستشارات إحداهما مخصصة للرجال و الأخرى للنساء ،

و قال الفرج إن فكرة ورش العمل هي بمثابة خدمة تقدمها الغرفة لرواد الأعمال، واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. منوها بأهمية دعم رواد ورائدات الأعمال والاعتناء بهم، فهم أحد أعمدة التنمية، وقد خصّتهم رؤية المملكة 2030 بالمزيد من العناية والاهتمام.

وذكر بأن المنتدى يعد فرصة سانحة لبحث العديد من الخيارات التي يمكن من خلالها تحقيق التطوير والنمو المستدام، معربا على أمله في أن يجد المنتدى المزيد من التفاعل من قبل مشتركي الغرفة في محافظة القطيف، وأن يحقق المنتدى الأهداف التي يسعى لها، وأهمها رفد الحراك الاستثماري التي تشهده المنطقة الشرقية(بما فيها محافظة القطيف) بجملة من الأفكار والطروحات والفرص وعرضها أمام المستثمرين والمستثمرات الرواد لتنتقل من عالم الأفكار والنظريات إلى عالم الفعل والعمل والتنفيذ، وبالتالي نجني جميعا ثمار كل ذلك، على هيئة سلع وخدمات ومجالات عمل للشباب السعودي الواعد الطموح.

يذكر أن فعاليات المنتدى مستمرة حتى يوم غد الأحد إذ سوف يشهد إقامة 13جلسة(منها ثلاث حلقات نقاش)، يعرض من خلالها عدد من أوراق العمل المتخصصة، تحمل عناوين ذات علاقة بالنمو والاستثمار وآفاق المستقبل، غير الجلسة الرئيسية التي يتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية سابقا عبدالله بن صالح جمعة.