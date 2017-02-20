 دورتان في مهارات التسويق وفنون التعامل مع العملاء بفرع جامعة نجران بشرورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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دورتان في مهارات التسويق وفنون التعامل مع العملاء بفرع جامعة نجران بشرورة

دورتان في مهارات التسويق وفنون التعامل مع العملاء بفرع جامعة نجران بشرورة
المناطق _نجران
نظم فرع جامعة نجران بشرورة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ومركز تنمية مهارات الشباب بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشرورة دورة بعنوان ” تنمية مهارات التسويق ” لمدة ثلاثة أيام قدمها الدكتور عبدالله يحيى مقبل.
و دورة بعنوان “فنون التعامل مع العملاء” لمدة يومين  قدمها الدكتور محمد قاسم المقابله.
وشهدت هذه الدورات حضور عدد كبير من أبناء المحافظة تجاوز الـ 75 متدرباً ، حيث تأتي  هذه الدورات ضمن برنامج صيانة الجوالات ومهارات التسويق والتي سيعقبها العديد من الدورات في هذا المجال .

وأوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع الدكتور يسلم النهدي بأن فرع الجامعة بشرورة ممثلا في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  يحرص على تقديم العديد من الدورات التدريبية المهنية منها والإدارية  وذلك إسهاما من الجامعة في خدمة المجتمع المحلي من خلال تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للإنخراط في سوق العمل بكل كفاءة وإقتدار كما تحرص على تنمية مهارات الطلاب العملية إلى جانب الشهادات العلمية التي تتيح أمامهم العديد من الفرص الوظيفية لتأمين مستقبلهم.

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