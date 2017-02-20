بالتزامن مع برنامج “علاج انحرافات الشباب”..افتتاح المبنى الجديد للجمعية الخيرية في الافلاج

افتتح محافظ الأفلاج الاستاذ زيد آل حسين المبنى الجديد للجمعية الخيرية بالمحافظة. واقيم حفل بهذه المناسبه حضره مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبرى ، وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمشروع ، ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية .والقى فيه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ فهد الشكرة كلمة شكر فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بمنطقة الرياض للاهتمام الكبير بدعم المجال الخيري، وشكر رجال الأعمال من داخل المحافظة وخارجها الذين ساهموا في إنشاء المبنى .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات التعريفية بخدمات الجمعيه ،وكلمة لمحافظ الأفلاج ثمن فيها الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية وخصوصا للفقراء والمحتاجين .

من جهة ثانيه وضمن برامج مهارات التنمية الأسرية أقام مركز الأرشاد الأسري بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج محاضرة بعنوان : “انحرافات الشباب” قدمها المرشد الأسري عبيد النمشان وحضرها عدد من الرجال والنساء ،سلّط فيها المحاضر الضَّوء على مكامن ومواطن الخلل لدى بعض شبابنا، وأسباب ودوافع ميولهم وجنوحهم إلى عالم الانحراف، مثل العزوفُ عن الدراسة، والمعاكسات، والمخالفات المرورية، وتعاطي المخدِّرات ، وقدّم الطرق الوقائية والعلاجية والحلول لهذه الظواهر.

وفي شأن ذي صلة بالقطاعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتناعية بمنطقة الرياض نُفذت في دار الملاحظة الاجتماعية بالافلاج وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمحافظه تجربة إخلاء واطفاء لحريق وهمي طُبقت خلالها جميع الفرضيات والتدابير اللازمة للوقاية من الحريق ورفع درجات السلامة للنزلاء والموظفين ، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من مقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن التأكيد على الاجراءات اللازمة لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من كوارث الحريق في جميع مرافقها والفروع والدور والمراكز الايوائية التابعة لها .