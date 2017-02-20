 بالتزامن مع برنامج “علاج انحرافات الشباب”..افتتاح المبنى الجديد للجمعية الخيرية في الافلاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إغلاق قناة “العالم” في لبنان وتقليص عدد موظفين قناة “المنار” بسبب الظروف المالية بالتزامن مع برنامج “علاج انحرافات الشباب”..افتتاح المبنى الجديد للجمعية الخيرية في الافلاج إنقاذ طفلة من وسط غسالة ملابس بالعارضة دورتان في مهارات التسويق وفنون التعامل مع العملاء بفرع جامعة نجران بشرورة ارامكو السعودية تشارك في فعالية في منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف توقيع إتفاقيه بين صندوق الأميرة نوف ووزارة العمل للتدريب المرأة لسوق العمل شركة عالمية تقدر القيمة السوقية لأرامكو بـ 400 مليار دولار ترامب يتحدث عما لا تعرف القوات الجوية الأميركية! دوريات المزاحمية تضبط 6 أشخاص بحوزتهم حشيش وعرق مسكر أمير جازان يوجه بمتابعة وانهاء شكوى موظفي شركة تشغيل بمستشفى العارضة متى يُعفِي مسؤول الجمارك مهربي الأموال ويسمح لهم بالسفر؟ أنباء سارة لجماهير نادي النصر!

بالتزامن مع برنامج “علاج انحرافات الشباب”..افتتاح المبنى الجديد للجمعية الخيرية في الافلاج

بالتزامن مع برنامج “علاج انحرافات الشباب”..افتتاح المبنى الجديد للجمعية الخيرية في الافلاج
المناطق _الرياض

افتتح محافظ الأفلاج الاستاذ زيد آل حسين المبنى الجديد للجمعية الخيرية بالمحافظة. واقيم حفل بهذه المناسبه حضره مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبرى ، وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمشروع ، ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية .والقى فيه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ فهد الشكرة كلمة شكر فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بمنطقة الرياض للاهتمام الكبير بدعم المجال الخيري، وشكر رجال الأعمال من داخل المحافظة وخارجها الذين ساهموا في إنشاء المبنى .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات التعريفية بخدمات الجمعيه ،وكلمة لمحافظ الأفلاج ثمن فيها الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية وخصوصا للفقراء والمحتاجين .

من جهة ثانيه وضمن برامج مهارات التنمية الأسرية أقام مركز الأرشاد الأسري بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج محاضرة بعنوان : “انحرافات الشباب” قدمها المرشد الأسري عبيد النمشان وحضرها عدد من الرجال والنساء ،سلّط فيها المحاضر الضَّوء على مكامن ومواطن الخلل لدى بعض شبابنا، وأسباب ودوافع ميولهم وجنوحهم إلى عالم الانحراف، مثل العزوفُ عن الدراسة، والمعاكسات، والمخالفات المرورية، وتعاطي المخدِّرات ، وقدّم الطرق الوقائية والعلاجية والحلول  لهذه الظواهر.

وفي شأن ذي صلة بالقطاعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتناعية بمنطقة الرياض نُفذت في دار الملاحظة الاجتماعية بالافلاج وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمحافظه تجربة إخلاء واطفاء لحريق وهمي طُبقت خلالها جميع الفرضيات والتدابير اللازمة للوقاية من الحريق ورفع درجات السلامة للنزلاء والموظفين ، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من مقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن التأكيد  على الاجراءات اللازمة لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من كوارث الحريق في جميع مرافقها والفروع والدور والمراكز الايوائية التابعة لها .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>