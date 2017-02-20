 إغلاق قناة “العالم” في لبنان وتقليص عدد موظفين قناة “المنار” بسبب الظروف المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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إغلاق قناة “العالم” في لبنان وتقليص عدد موظفين قناة “المنار” بسبب الظروف المالية

إغلاق قناة “العالم” في لبنان وتقليص عدد موظفين قناة “المنار” بسبب الظروف المالية
المناطق _لبنان

قرّرت شركة “فلك” المشغلة لقناة “العالم” التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية إغلاق هذه القناة وصرف موظفيها الذين يتراوح عددهم بين “25 و60” موظفا بين ثابت ومتعامل.

ولجأ هؤلاء العاملون الى وزارة العمل لتحصيل ما يعتبرونه حقوقا لهم، وفق موقع “الاقتصاد” الإلكتروني. وقد مضى على تشغيل فلك لقناة العالم 4 سنوات، علمًا أنّ هذه القناة باشرت العمل في لبنان عام “2002” من دون ترخيص.

وذكرت مصادر إعلامية أنّ مصاعب مالية وراء إقفال هذه المحطة وأنّ هذه المصاعب حتّمت على قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” الإرهابي تقليص عدد العاملين لديها.

وبحسب المصادر فقد وجه رئيس مجلس إدارة شركة “فلك” “محمد  عرندس” دعوة للموظفين للحضور إلى مبنى وزارة العمل لتصفية أعمال الشركة بسبب الظروف المالية الصعبة.

وكان مدير عام قناة “العالم”، “أحمد السادات”، وصل الى بيروت في اغسطس الماضي، حيث وضع اللمسات الأخيرة على عملية إغلاق المكتب الذي يؤمن أكثر من “90%” من إنتاج البرامج للقناة.

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