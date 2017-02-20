سلطات الاحتلال الإيراني تعتقل ناشطين في مدينة “السوس” الاحوازية العربية

شنت سلطان الاحتلال الإيراني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة ضد ناشطين أحوازيين في مدينة “السوس” شمال “الأحواز” العاصمة مساء يوم “22 فبراير” الجاري اعتقلت خلالها ناشطين اثنين وأصابت شابا ثالثا قبل أن يتمكن من الإفلات من قبضتهم.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”-أحوازنا-إن استخبارات الاحتلال الفارسي تدعمها قوات الأمن ومليشيات البسيج شنت حملة اعتقالات استهدفت فيها ناشطين في حيي الخضيرة والدوار في مدينة السوس مساء يوم الأربعاء 22 فبراير.

وأضافت المصادر ذاتها أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الناشطين علي حميد الكعبي البالغ من العمر 18 عاما وجميل مهدي الفاضلي البالغ من العمر 21 عاما بعد مداهمة منازلهما في حي الدوار واقتادهما إلى مكان مجهول.

وأكدت المصادر أن عناصر سلطات الاحتلال داهموا منزل الشاب عادل مطير عبدالخاني البالغ من العمر 24 عاما في حي الخضيرة واطلقوا عليه الرصاص الحي بعد ما رفض الخضوع لأوامر المخابرات بالذهاب معهم.

وأوضحت أن الشاب عادل مطير أصيب بجروح بالغة في إحدى رجليه ولكن نجح في الإفلات من قبضة مخابرات الاحتلال بعد ما اغتنم اشتباك الذي حصل بين ذويه وقوات الاحتلال وهرب إلى مكان غير معلوم.

وتأتي هذه الحملة المداهمات والاعتقالات وسط غضب شعبي عارم بدأ ينتقل إلى كافة المدن الأحوازية احتجاجا على تردي الأوضاع الإنسانية في الأحواز وإيغال قوات الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق الأحوازيين.