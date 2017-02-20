 جموع غفيرة من مشايخ وأهالي مركز ساحل الجعافرة يشيعون الشهيد الجعفري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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جموع غفيرة من مشايخ وأهالي مركز ساحل الجعافرة يشيعون الشهيد الجعفري

جموع غفيرة من مشايخ وأهالي مركز ساحل الجعافرة يشيعون الشهيد الجعفري
المناطق _جازان
أدى أهالي ساحل الجعافرة عصر اليوم الصلاة على الشهيد علي بن يحي الجعفري ، أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية بجامع القوز الكبير بقرية القوز في مركز قوز الجعافرة والذي استشهد موخراً بالحد الجنوبي في مركز الربوعة، وذلك بحضور رئيس مركز قوز الجعافرة أ. نزار بن معدي التركي وشيخ شمل الجعافرة الشيخ احمد بن ناصر الاخرش وعدد من الضباط والأفراد من زملاء الشهيد وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ بمركز الجعافرة . وقد شيعت جموع غفيرة من المشايخ المواطنين والقيادات العسكرية وزملاء الشهيد بمقبرة القوز وسط تعابير الفخر والاعتزاز من ذويه والجميع سائلين الله للشهيد الفردوس الأعلى مع الشهداء الابرار، وثمن الأهالي تضحيته فداء لدينه ووطنه ومليكه،
كما نقل رئيس مركز القوز نزار التركي تعازي القيادة الرشيدة – حفظهم الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان لذوي الشهيد وأكد ان الدفاع والذود عن الوطن ومقدساته هو أكبر شرف وارفع وسام .
من جانبه عبر شيخ شمل الجعافرة الشيخ أحمد الاخرش عن فخره واعتزازه بكل شهداء الوطن  وأضاف الشيخ الاخرش : “ باسمي ونيابة عن أهالي ساحل الجعافرة نؤكد ونجدد الولاء والسمع والطاعة لولاة أمر هذه البلاد المباركة”، مبينا أنَّ ما بذله الشهيد وزملاءه للذود عن حدود الحرمين وعن هذا الوطن الغالي هو من واجبهم تجاه وطنهم ودينهم مشيرين الى ان الجميع يتمنوا ان ينالوا شرف الدفاع عن الحد الجنوبي بأنفسهم وكافة أبنائهم في سبيل رفع راية الحق والتوحيد وحماية المقدسات وحدود المملكة .

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