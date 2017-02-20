اللجنة الرئيسية لعمليات رالي حائل نيسان الدولي 2017م تعقد إجتماعها الثاني قبل إنطلاقه بـ 31 مارس

عقدت اللجنة الرئيسية لعمليات رالي حائل نيسان 2017م إجتماعها الثاني للنسخة 12 مع رؤساء اللجان الفرعية لمناقشة آخر الإستعدادات قبل إنطلاق رالي حائل 2017م في قاعة الإجتماعات بمقر الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل صباح الخميس ٢٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

واستعرضت اللجان آخر الاستعدادات التنظيمية والفنية والإعلامية لرالي حائل 2017م ، وكشف ممثل مجموعة “أعالي للدعاية والإعلان” للجان عن ترتيبات المجموعة بالحملة الإعلانية والدعائية للنسخة 12 وبرنامج الإحتفالات حفل الإنطلاق وحفل التتويج وترتيبات المركز الإعلامي للرالي ، كما بيّن مساعد الأمين العام للإتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية احمد مطبقاني الترتيبات النهائية للإتحاد بالتنظيم الفني ومراحل سباق السيارات والدراجات النارية وقدم شرحاً عن مراحل السباق الأربع بمسافة إجمالية 1500كم بما فيها المرحلة الاستعراضية بمنتزة مشار ، كما استعرضت باقي اللجان الخطوط العريضة في باقي أعمال اللجان من تنظيم وضيافة واستقبال واسعافية وفعاليات مصاحبة والتي تم فيها مناقشة تشكيل اللجان الفرعية والميزانيات المقترحة لنسخة هذا العام وما يستجد من أعمال.

يذكر أن رالي حائل نيسان 2017م “كروس كانتري” سينطلق في خلال الفترة من 31 مارس المقبل وحتى 5 ابريل المقبل والذي يأتي بتنظيم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.