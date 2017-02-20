 مقتل 28 انقلابيا في محافظة البيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل 28 انقلابيا في محافظة البيضاء

مقتل 28 انقلابيا في محافظة البيضاء
المناطق _اليمن

قتل 28 من ميليشيا الحوثي اليوم بينهم القيادي أبو حيدر، في المعارك العنيفة التي خاضتها المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وتكللت بتحرير منطقة “حمة لقاح” بالكامل من عناصر الميليشيا الانقلابية.
وأوضح مصدر في المقاومة الشعبية أنهم تمكنوا أيضًا من تدمير سيارة مسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية على خط المناسح أثناء قدومها لتموين الميليشيا في جبل جميدة، فيما لا تزال المواجهات دائرة، وأشار المصدر إلى مقتل أحد عناصر المقاومة بهذه المعارك.

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