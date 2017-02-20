مقتل 28 انقلابيا في محافظة البيضاء

قتل 28 من ميليشيا الحوثي اليوم بينهم القيادي أبو حيدر، في المعارك العنيفة التي خاضتها المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وتكللت بتحرير منطقة “حمة لقاح” بالكامل من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وأوضح مصدر في المقاومة الشعبية أنهم تمكنوا أيضًا من تدمير سيارة مسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية على خط المناسح أثناء قدومها لتموين الميليشيا في جبل جميدة، فيما لا تزال المواجهات دائرة، وأشار المصدر إلى مقتل أحد عناصر المقاومة بهذه المعارك.