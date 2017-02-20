 كم مرة عليك تناول الخضروات والفواكه يوميا لتحسين صحتك ؟ هذه الدراسة تجيب عليك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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كم مرة عليك تناول الخضروات والفواكه يوميا لتحسين صحتك ؟ هذه الدراسة تجيب عليك

كم مرة عليك تناول الخضروات والفواكه يوميا لتحسين صحتك ؟ هذه الدراسة تجيب عليك
المناطق - وكالات

قال باحثون إن تناول الخضروات والفواكه 10 مرات يوميا “يحسن الصحة ويطيل العمر”. وحسب الدراسة التي أجراها فريق للبحث في إمبريال كوليدج في لندن فإن هذا النظام الغذائي كفيل بالحيلولة دون وفاة نحو 7.8 مليون شخص سنويا في سن مبكرة.

وأوضحت الدراسة أن تناول الخضروات والفواكه مهما كانت الكمية يحسن الصحة العامة للإنسان، لكن تناولها 10 مرات يوميا يؤدي إلى نتائج أفضل كثيرا.

وتقدر الدراسة حجم المرة الواحدة المطلوبة من الفواكه والخضروات بنحو 80 غراما، وهو ما يعادل موزة صغيرة أو ثمرة كمثرى أو 3 ملاعق صغيرة من البازلاء أو السبانخ.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج استخلصت من فحص أكثر من 95 دراسة ميدانية منفصلة تناولت العادات الغذائية لأكثر من 2.5 مليون شخص .

ولا يتناول أغلب البشر الخضروات والفواكه 5 مرات يوميا كحد أدنى حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
أما في المملكة المتحدة فلايتناول هذا الكم من الخضروات والفواكه يوميا إلا نحو الثلث فقط.

وأوضح فريق البحث أن هذه النتائج تؤيد تماما مبدأ تناول الفواكه والخضروات 5 مرات يوميا، بل وتؤكد أيضا أن هناك المزيد من المنافع في زيادة هذه الكمية إلى الضعف.

 

 

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