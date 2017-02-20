 للجنسين .. وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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للجنسين .. وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

للجنسين .. وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
المناطق - الرياض:

أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية عن توافر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- وظائف (طبيب إستشاري): “طبيب استشاري تخدير – طبيب استشاري مختبر – طبيب استشاري جلدية – طبيب استشاري جلدية – طبيب استشاري أطفال – طبيب استشاري طب طوارئ – طبيب استشاري زراعة اعضاء – طبيب استشاري طب اسرة والمجتمع – طبيب استشاري الغدد الصماء وامراض السكر – طبيب استشاري مكافحة العدوى – طبيب استشاري عناية مركزة – طبيب استشاري الاعصاب – طبيب استشاري جراحة الاعصاب – طبيب استشاري كلي – طبيب استشاري نساء وولادة – طبيب استشاري طب العيون – طبيب استشاري الأورام – طبيب استشاري انف واذن وحنجرة – طبيب استشاري عظام – طبيب استشاري جراحة تجميلية – طبيب طب نفسي – طبيب استشاري اشعة تشخيصية – طبيب استشاري مسالك بولية – طبيب استشاري طب تأهيل – طبيب استشاري جراحة العمود الفقري – طبيب استشاري جراحة أوعية دموية – طبيب استشاري جراحة عامة – طبيب استشاري حوادث واصابات”.

2- وظائف (طبيب نائب أول): “طبيب نائب اول كلى أطفال – طبيب نائب اول جراحة أطفال – طبيب نائب اول تخدير – طبيب نائب اول مختبرات – طبيب نائب اول جلدية – طبيب نائب أطفال – طبيب نائب اول طب طوارئ – طبيب نائب اول حراجة – طبيب نائب اول اسرة ومجتمع – طبيب نائب اول عدد صماء وامراض السكر – طبيب نائب اول عناية مركزه – طبيب نائب اول الاعصاب – طبيب نائب اول جراحة الأعصاب – طبيب نائب اول نساء وولادة – طبيب نائب اول طب عيون – طبيب نائب اول اورام – طبيب نائب اول انف واذن بحنجرة – طبيب نائب اول عظام – طبيب نائب اول جراحة تجميلية – طبيب نائب طب نفسي – طبيب نائب اول اشعة تشخيصية – طبيب نائب اول مسالك بولية – طبيب نائب اول تخدير – طبيب نائب اول زراعة اعضاء (كلى/ كبد)”.

3- وظائف (طبيب نائب): “طبيب نائب تخدير – طبيب نائب مختبرات – طبيب نائب أطفال – طبيب نائب طب طوارئ – طبيب نائب طب اسرة ومجتمع – طبيب نائب غدد صماء امراض السكر- طبيب نائب مكافحة العدوى – طبيب نائب عناية مركزة- طبيب نائب اعصاب – طبيب نائب جراحة الاعصاب – طبيب نائب امراض كلى – طبيب نائب نساء وولادة – طبيب نائب طب العيون – طبيب نائب اورام – طبيب نائب انف اذن وحنجرة – طبيب نائب عظام – طبيب نائب جراحة تجميلية – طبيب نائب اشعة تشخيصية – طبيب نائب مسالك بولية – طبيب نائب عمود فقري – طبيب نائب جراحة – طبيب نائب”.

4- وظائف (طبيب مقيم): “طبيب مقيم (طب بشري)”.

5- وظائف (فني): “فني اشعة – فني التنظير الباطني – فني الجهاز الهظمي – فني أجهزة سمعية وبصرية – فني أجهزة طبية – فني أجهزة طبية حيوية – فني بصريات – فني تخدير غرف عمليات – فني تخطيط السمع – فني تخطيط مخ وأعصاب – فني ترميز تشخيصي – فني تعقيم – فني تفتيت حصى الكلى – فني تقويم أطراف/اطراف صناعية – فني جهاز تنفسي – فني حضانات تعقيم – فني حمية غذائية – فني سحب الدم – فني سمعي/بصري – فني صحة بيئة – فني صيدلة – فني صيدلية مساعد – فني طب طوارئ – فني علاج تنفسي – فني علاج طبيعي – فني علاج وظيفي – فني غسيل كلى – فني فحص شوارد الدم – فني فيزياء طبية – فني مختبر – فني مختبر النوم- فني مخطط قلب – فني مسالك بولية – فني معالجة اشعاعية – فني معلوماتية صحية – فني ورشة العلاج الوظيفي – فني وظائف الرئتين – فنيي اضطرابات النوم – فنيي اضطرابات النوم”.

وأوضحت إدارة المدينة، أن طلبات التقديم متاحة إلكترونيًا فقط، ولا تقبل الطلبات ورقيًا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

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