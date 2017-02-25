 بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.. “لوبان” تواجه شبهة فساد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.. “لوبان” تواجه شبهة فساد

بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.. “لوبان” تواجه شبهة فساد
المناطق - وكالات

قال محامي الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان اليوم الجمعة إن لوبان رفضت استدعاء للاستجواب من الشرطة يوم الأربعاء بشأن مزاعم أنها قدمت مدفوعات من الاتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع، وذلك بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.

وقال رودولف بوسيلو إن لوبان وهي مرشحة للرئاسة تقود حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي ستمتثل لأي استدعاء بعد الانتخابات هذا العام.

وكانت مديرة مكتب لوبان قد وضعت قيد التحقيق الرسمي يوم 22 فبراير بعد يوم من الاستجواب بشأن مزاعم عن إساءة استخدام أموال للاتحاد الأوروبي لدفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

وجرى استجواب حارس لوبان الشخصي لكن أفرج عنه في وقت لاحق دون وضعه قيد التحقيق. وتنفي لوبان (48 عاما) ارتكاب أي مخالفة وتقول إنها ضحية “حيل سياسية قذرة”.

ووفقا لاستطلاعات الرأي ستحل لوبان في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 أبريل لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجرى في السابع من ماي أمام أي من المرشحين المستقل إيمانويل ماكرون أو المحافظ فرانسوا فيون.

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