 (فيديو) الخيال العلمي بات حقيقة.. أول دراجة نارية طائرة في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. نائب أحوازي “يلجم” روحاني ومساعدته: “كذابون” طفل يرضع من بقرة مباشرة.. شاهد ردة فعله كلما أبعدوه عنها ! (فيديو) الخيال العلمي بات حقيقة.. أول دراجة نارية طائرة في العالم فرض ضرائب على السيارات في المملكة ودول الخليج تحت الدراسة يمكنك الادخار من راتبك الوظيفي لوقت الحاجة دون أن تشعري.. وهذه هي الطريقة بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.. “لوبان” تواجه شبهة فساد للجنسين .. وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية كم مرة عليك تناول الخضروات والفواكه يوميا لتحسين صحتك ؟ هذه الدراسة تجيب عليك مقتل 28 انقلابيا في محافظة البيضاء أمانة الأحساء تقوم بحملة على الباعة الجائلين اخبار لمشروع نبراس الملتقي العلمي النسائي بجامعه الملك سعود رحمه الله بالفيديو : العمري يقود الاتفاق لتجاوز الفتح بهدف دون رد

(فيديو) الخيال العلمي بات حقيقة.. أول دراجة نارية طائرة في العالم

المناطق - الرياض

أعلنت شركة “هوفر سيرف”، الشركة المصنعة لأول “هوفربايك” (دراجة نارية طائرة) في العالم، أنها قامت بإنتاج طائرة ذات مقعد واحد قادرة على رفع شخص في السماء مع السيطرة الكاملة له على جميع تحركاتها، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويدمج نموذج “العقرب-3″، تصميم دراجة نارية تقليدية مع تقنية المروحية الرباعية ذاتية التحكم لتتيح للركاب المناورة في الهواء، كما لو أنهم كانوا يركبون دراجة.

ويقول مصممو نموذج “العقرب-3” إنه يمكن أن يحمل 120 كيلوغراماً، في حين يصل سرعته إلى 30 ميلا في الساعة، ويحلق على ارتفاع 33 قدماً. ويمكن أن يبقى في الجو لمدة تصل حتى 27 دقيقة.

وتتميز الـ”هوفربايك” رباعية المراوح، التي يبلغ سعرها 150,000 دولار أميركي، بآلية سلامة تحد سرعتها القصوى وارتفاعها في الجو، من أجل منع وقوع الحوادث.

وكما يظهر في مقطع الفيديو، فإن المتسابق – مرتدياً كل معدات الوقاية – اعتلى الدراجة الطائرة، ثم بدأ بتشغيل المحركات الدوارة. وعندما تشتد سرعة المراوح وتصل إلى مرحلة رفع المركبة عن الأرض، يميل القائد إلى الأمام بينما يرتفع الجزء الخلفي من المركبة عن الأرض.

وأعرب مصممو شركة “هورفر سيرف” عن رغبتهم في تنظيم رحلات تجريبية لكل “الملاحين” من الهواة والمحترفين. وأنه في حين تعتبر هذه الرحلات حالياً “صرعة جديدة”، فإن شركة “هوفر سيرف” تأمل في أن تحل #هوفربايك بديلاً للسيارات يوما ما، وتصبح هي وسيلة المواصلات الاعتيادية.

أيضا أزاحت BMW الستار، بالشهر الجاري، عن نموذج مبتكر لدراجة نارية طائرة تحت اسم “هوفر رايد”.

هذا التوجه الجديد والتطورات المتلاحقة في عالم “تقنية درون” drone (المروحيات الرباعية ذاتية التحكم) قد تطلق شرارة ثورة في عالم وسائل المواصلات اليومية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>