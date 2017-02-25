 شاهد.. نائب أحوازي “يلجم” روحاني ومساعدته: “كذابون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. نائب أحوازي “يلجم” روحاني ومساعدته: “كذابون”

المناطق - وكالات

اتهم نائب عن  الأحواز في البرلمان الإيراني نائبة الرئيس حسن  روحاني في شؤون البيئة “بالكاذبة” بحضور الرئيس نفسه في جلسة أقيمت في الأهواز للبحث في الأزمة البيئية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

وقد تسببت ظاهرة الغبار منذ 27 كانون الثاني/يناير المنصرم في قطع شبكة المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية لعدة أيام في مدينة الأهواز وعدة مدن أخرى، وخروج 5 محطات طاقة في المحافظة عن الخدمة وانقطاع الكهرباء والماء لعدة ساعات في 11 مدينة، ومنها الأهواز وإغلاق المدارس والدوائر الحكومية.

وأحد أسباب الأزمة البيئية نقل ماء الأحواز التي معظم سكانها من العرب إلى محافظات أخرى مما أدى إلى مضاعفة أزمة جفاف الأهوار في المحافظة

وزار روحاني وعدد من وزرائه ومساعديه المحافظة يوم الخميس 23 فبراير حيث أقيمت جلسة لخلية الأزمة حضرها الرئيس وكانت معصومة ابتكار نائبة روحاني ورئيسة منظمة البيئة الإيرانية أحد الحاضرين حيث تحدثت عن الخطوات التي قامت بها منظمتها للتخفيف من الأزمة.

وقالت: “قمنا بإيصال المياه الكافية إلى الأحواز حيث يصطاد الناس السمك حاليا في تلك المناطق”؛ ادعاء أثار حفيظة النائب علي ساري حيث قام صارخا بوجه ابتكار ووصفها بـ”الكاذبة” قائلا بأعلى صوته: “لماذا تكذبين؟”

وكان قد خرج آلاف الأحوازيين في احتجاجات واسعة ضد زيارة  الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصل الإقليم صباح الخميس.

 

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