 مواطن يُفاجأ بـ “لصيْن” أثناء خروجهما من بيته ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ماذا قال صدام حسن عن غزو الكويت في آخر أيامه ؟! بشكل عاجل.. جهات عليا توجِّه بـ”توطين” الوظائف في الجهات العامة شاهد.. محمد بن راشد ينتظر “إشارة المشاة” ليعبر الطريق في دبي تفجير إرهابي يستهدف دورية عسكرية في البحرين بالصور.. السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة ! مواطن يُفاجأ بـ “لصيْن” أثناء خروجهما من بيته ! شاهد.. نائب أحوازي “يلجم” روحاني ومساعدته: “كذابون” طفل يرضع من بقرة مباشرة.. شاهد ردة فعله كلما أبعدوه عنها ! (فيديو) الخيال العلمي بات حقيقة.. أول دراجة نارية طائرة في العالم فرض ضرائب على السيارات في المملكة ودول الخليج تحت الدراسة يمكنك الادخار من راتبك الوظيفي لوقت الحاجة دون أن تشعري.. وهذه هي الطريقة بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.. “لوبان” تواجه شبهة فساد

مواطن يُفاجأ بـ “لصيْن” أثناء خروجهما من بيته !

مواطن يُفاجأ بـ “لصيْن” أثناء خروجهما من بيته !

لم تنجح حيلة لصين في سرقة شاشة تلفزيونية (بلازما) من منزل مواطن في إحدى مناطق المملكة، بعد أن ضبطهما صاحب المنزل أثناء خروجهما حاملين الشاشة.

ووثقت كاميرات المنزل اللصين وهما يسرقان شاشة تلفزيونية من منزله، إذ تفاجأ اللصان بوقوفه بمركبته أمام المنزل لحظة خروجهما منه.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللصين وهما يحملان الشاشة، وخلال خروجهما من باب المنزل تفاجأ اللصان بصاحب المنزل الذي لاحقهما وانهال عليهما بالضرب بعقاله، ليتركا الششاشة وينطلق أحدهما بمركبة صاحب المنزل، محاولا الهروب بها قبل أن يتمكن من إنزاله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>