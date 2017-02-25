مواطن يُفاجأ بـ “لصيْن” أثناء خروجهما من بيته !

لم تنجح حيلة لصين في سرقة شاشة تلفزيونية (بلازما) من منزل مواطن في إحدى مناطق المملكة، بعد أن ضبطهما صاحب المنزل أثناء خروجهما حاملين الشاشة.

ووثقت كاميرات المنزل اللصين وهما يسرقان شاشة تلفزيونية من منزله، إذ تفاجأ اللصان بوقوفه بمركبته أمام المنزل لحظة خروجهما منه.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللصين وهما يحملان الشاشة، وخلال خروجهما من باب المنزل تفاجأ اللصان بصاحب المنزل الذي لاحقهما وانهال عليهما بالضرب بعقاله، ليتركا الششاشة وينطلق أحدهما بمركبة صاحب المنزل، محاولا الهروب بها قبل أن يتمكن من إنزاله.