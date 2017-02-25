 بالصور.. السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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بالصور.. السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة !

بالصور.. السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة !
المناطق - وكالات

قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، بزيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة، بحضور مجدي عبد الغفار وزير الداخلي، وذلك من خلال قيادة دراجة في شوارع القاهرة.

وتفقد السيسي الطابور العسكري الصباحي لطلبة الكلية، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلبة، والكفاءة التي يتمتعون بها، وفقا لروسيا اليوم.

وعقب انتهاء الطابور العسكري، شارك السيسي طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، ثم شهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة في حمام السباحة، ليختم زيارته بتناول طعام الإفطار مع الطلبة.

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