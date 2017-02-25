 تفجير إرهابي يستهدف دورية عسكرية في البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ماذا قال صدام حسن عن غزو الكويت في آخر أيامه ؟! بشكل عاجل.. جهات عليا توجِّه بـ”توطين” الوظائف في الجهات العامة شاهد.. محمد بن راشد ينتظر “إشارة المشاة” ليعبر الطريق في دبي تفجير إرهابي يستهدف دورية عسكرية في البحرين بالصور.. السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة ! مواطن يُفاجأ بـ “لصيْن” أثناء خروجهما من بيته ! شاهد.. نائب أحوازي “يلجم” روحاني ومساعدته: “كذابون” طفل يرضع من بقرة مباشرة.. شاهد ردة فعله كلما أبعدوه عنها ! (فيديو) الخيال العلمي بات حقيقة.. أول دراجة نارية طائرة في العالم فرض ضرائب على السيارات في المملكة ودول الخليج تحت الدراسة يمكنك الادخار من راتبك الوظيفي لوقت الحاجة دون أن تشعري.. وهذه هي الطريقة بعد أيام من رفضها ارتداء حجاب للقاء مفتي لبنان.. “لوبان” تواجه شبهة فساد

تفجير إرهابي يستهدف دورية عسكرية في البحرين

تفجير إرهابي يستهدف دورية عسكرية في البحرين
المناطق - وكالات

أعلنت الداخلية البحرينية، مساء الجمعة، أن تفجيرا إرهابيا وقع قرب دورية عسكرية في البلاد وأسفر عن أضرار مادية وتخريب سيارتين مدنيتين، دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت الداخلية، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “حدث تفجير إرهابي بمنطقة الشاخورة أسفر عن وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين، دون وقوع إصابات بشرية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

وكانت الداخلية البحرينية أعلنت، يوم الخميس 23 شباط/فبراير، عن إصابة امرأة مدنية في تفجير إرهابي بمنطقة السنابس، وأكدت مباشرة الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وفي سياق متصل، استنكر محافظ المنامة، الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، التفجير الإرهابي، الذي وقع في منطقة السنابس، مؤكدا أهمية تضافر جهود كافة أطياف المجتمع لمواجهة الإرهاب، الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلد وترويع الآمنين.

وقال المحافظ، خلال زيارته للمصابة في مجمع السلمانية الطبي: “إن أيادي الإرهاب الآثمة لن تنال من عزيمة أبناء الوطن الشرفاء في مواصلة مسيرة التقدم والنماء”.

ولم تعلن الداخلية البحرينية، إلى الآن، عن الجهات التي قد تكون مسؤولة عن الحادثتين أو متورطة فيهما.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>