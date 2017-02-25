تفجير إرهابي يستهدف دورية عسكرية في البحرين

أعلنت الداخلية البحرينية، مساء الجمعة، أن تفجيرا إرهابيا وقع قرب دورية عسكرية في البلاد وأسفر عن أضرار مادية وتخريب سيارتين مدنيتين، دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت الداخلية، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “حدث تفجير إرهابي بمنطقة الشاخورة أسفر عن وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين، دون وقوع إصابات بشرية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

وكانت الداخلية البحرينية أعلنت، يوم الخميس 23 شباط/فبراير، عن إصابة امرأة مدنية في تفجير إرهابي بمنطقة السنابس، وأكدت مباشرة الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وفي سياق متصل، استنكر محافظ المنامة، الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، التفجير الإرهابي، الذي وقع في منطقة السنابس، مؤكدا أهمية تضافر جهود كافة أطياف المجتمع لمواجهة الإرهاب، الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلد وترويع الآمنين.

وقال المحافظ، خلال زيارته للمصابة في مجمع السلمانية الطبي: “إن أيادي الإرهاب الآثمة لن تنال من عزيمة أبناء الوطن الشرفاء في مواصلة مسيرة التقدم والنماء”.

ولم تعلن الداخلية البحرينية، إلى الآن، عن الجهات التي قد تكون مسؤولة عن الحادثتين أو متورطة فيهما.