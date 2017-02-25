 شاهد.. محمد بن راشد ينتظر “إشارة المشاة” ليعبر الطريق في دبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. محمد بن راشد ينتظر “إشارة المشاة” ليعبر الطريق في دبي

المناطق - وكالات

انتظر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فتح الإشارة الضوئية للعبور في منطقة “السيتي ووك”، ليبعث برسالة ضرورة احترام القوانين في دبي.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إقرار محمد بن راشد عقاب مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة سيتي ووك في دبي قبل نحو أسبوع، وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخل السيارة عقوبة بديلة، تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية، لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.

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