بشكل عاجل.. جهات عليا توجِّه بـ”توطين” الوظائف في الجهات العامة

وجّهت جهات عليا وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة، وتقديم برنامج تفصيلي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن خطتها حيال ذلك، بشكل عاجل.

يأتي هذا التوجيه على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في “نظام بنود”، ليكون شرطاً أساسياً لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة، وفقاً لـ”عكاظ”.

جاء ذلك بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن مبادرتي “بنود”، لحصر وظائف وموظفي بنود التشغيل، و”وافد” لمتابعة الموظفين غير السعوديين من التقاعد إلى الإحلال بمواطن.