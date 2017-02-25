 مقتل 28 من عناصر الميلشيا الانقلابية بينهم قيادي في محافظة البيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل 28 من عناصر الميلشيا الانقلابية بينهم قيادي في محافظة البيضاء

مقتل 28 من عناصر الميلشيا الانقلابية بينهم قيادي في محافظة البيضاء
المناطق - واس

لقي 28 من ميليشيا الحوثي مصرعهم بينهم القيادي ” أبو حيدر” في المعارك العنيفة التي خاضتها المقاومة الشعبية اليوم بمحافظة البيضاء وتكللت بتحرير منطقة ” حمة لقاح ” بالكامل من عناصر الميليشيا .
وأوضح مصدر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء اليمنية أن المقاومة تمكنت أيضًا من تدمير سيارة مسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية على خط المناسح أثناء قدومها لتموين الميليشيا في جبل جميدة، فيما لا تزال المواجهات تدور ، مشيراً إلى مقتل أحد عناصر المقاومة في هذه المعارك .

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