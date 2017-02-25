 حكومة ماليزيا ترحب بزيارة الملك سلمان المرتقبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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حكومة ماليزيا ترحب بزيارة الملك سلمان المرتقبة

حكومة ماليزيا ترحب بزيارة الملك سلمان المرتقبة
أرشيفية - الملك سلمان يستقبل رئيس ماليزيا
المناطق - وكالات

في بيان من رئاسة  الحكومة الماليزية، رحب رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين معربا عن امتنانه بأن تكون ماليزيا أول بلد يستهل بها جولته الآسيوية.

اقتصاديا، أوضح رئيس الحكومة الماليزية أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة بنحو 28 في المئة العام الماضي وحده ما جعل المملكة أكبر شريك تجاري لماليزيا.

ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات السعودية في ماليزيا آلاف الوظائف.

وبحسب البيان، فإن الملك سلمان سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها بين عملاقي النفط السعودي والماليزي أرامكو وبيتروناس.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن السعودية وماليزيا لديهما الاهتمام المشترك بالتصدي للمتطرفين وحماية أسس الدين الإسلامي المعتدل.

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