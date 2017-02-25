 احذر هذا النوع من المكمِّلات الغذائية قد يصيبك بالشيخوخة المبكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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احذر هذا النوع من المكمِّلات الغذائية قد يصيبك بالشيخوخة المبكرة

احذر هذا النوع من المكمِّلات الغذائية قد يصيبك بالشيخوخة المبكرة
المناطق - الرياض

تحذر دراسة جديدة من أن المكملات الغذائية المضادة للأكسدة قد تُعجّل من إصابة الإنسان بالشيخوخة، وترفع من مخاطر تعرضه للموت المبكر.

وكشفت دراسة جديدة أن التناول المستمر للمواد الكيميائية قد يخل بنظام الاستجابة للتوتر العصبي في الجسم، مما يعني أن المكملات الغذائية قد تجعلك أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة بالخطر مثل السرطان واعتلال القلب.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة تشن تشانغ، الباحثة بالأكاديمية الصينية للعلوم في بكين إنه بمرور الوقت يتزايد عدد موظفي المكاتب من صغار السن والذين يتناولون الحبوب المحتوية على مضادات الأكسدة: مثل فيتامين سي، وهو ما ينبغي أن يتوقفوا عنه.

تشرح تشن ما يحدث عند تناول هذه المكملات الغذائية قائلة أن الجسم لديه نظاماً ذاتياً مكافحاً للأكسدة يدعى قدرة الاستجابة للإجهاد التأكسدي ((Redox-stress Response Capacity (RRC)، هذا النظام يتدهور كلما تقدمنا في العمر، فيجعلنا أكثر عُرضة للإصابة بالمرض والعدوى، وترهل الجلد.

suppliments

وتوصلت تشن إلى أن مفتاح الحفاظ على الشباب يكمن في الحفاظ على نظام قدرة الاستجابة للإجهاد التأكسدي (PRC) في حالة قوية، بدلاً من تناول المكملات الغذائية المضادة للأكسدة.

ومع ذلك، وجدت الدراسة التي تجري اختباراً على الدود على سبيل مقارنته بالخلايا البشرية المصابة بالشيخوخة – أن الأشخاص الذين يتناولون مضادات الأكسدة في سن صغيرة يزعزعون استقرار نظام قدرة الاستجابة للإجهاد التأكسدي لديهم.

وتأتي هذه الأخبار وسط مجموعة من الدراسات التي تشكك في فوائد المكملات الغذائية.

كما أظهرت دراسة جديدة أجريت على أشخاص يتناولون أقراص زيوت السمك بمعدل قرصين فقط، أنه لا توجد أي فوائد صحية من تناول الأقراص بانتظام.

وفي حين يحتاج جسم الإنسان لكي يكون أكثر صحة إلى تناول جرعة مقدارها 4 غرامات يومياً من أوميغا 3 الموجود بزيت السمك، فإن هذه الكمية تعني تناوله 8 أقراص من زيت السمك، وهو ما قد تكون له آثار جانبية، منها رائحة النفس الكريهة، والتجشؤ، والغثيان، والتشنجات، وحتى النزيف في الأنف.

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