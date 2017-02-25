دير شبيغل: المخابرات الألمانية تجسست على وسائل إعلام عالمية في 3 دول !

أفاد تقرير لمجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) تجسست على هيئة الإذاعة البريطانية الـ”BBC” وعلى صحفيين أجانب.

وجاء في التقرير أيضا أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية كانت، منذ عام 1999، تجسس على صحفيين أجانب في عدة دول، من بينها أفغانستان وباكستان ونيجيريا، إذ قامت الوكالة بإدخال على الأقل (50) رقم هاتف وفاكس أو بريد إلكتروني لصحفيين، في قائمتها للتجسس عليهم.

وأن من بين الأهداف التي تم التجسس عليها، أكثر من عشرة روابط اتصال لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، في مقرها الرئيسي بلندن. بالإضافة إلى رابط اتصال بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في أفغانستان وروابط اتصال لوكالة “رويترز” للأنباء .

وفي الوقت ذاته، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بشؤون الصحفيين تجسس الإستخبارات الألمانية على وسائل الإعلام هذه ، معتبرة ذلك “اعتداء فادحا على حرية الصحافة”، معربة عن خشيتها من أن تواصل وكالة الاستخبارات الألمانية تجسسها على الصحفيين الأجانب .