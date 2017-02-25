المنتخب السعودي للجولف يحقق المركز الثاني في البطولة الخليجية بالبحرين

حقق المنتحب السعودي للجولف المركز الثاني في البطولة الخليجية الـ21 للجولف التي اختتمت أمس على ملاعب النادي الملكي بالرفاع في مملكة البحرين.

وجاء تحقيق الأخضر للوصافة بفارق ضربة واحدة عن المنتخب البحريني الذي توج باللقب , فيما جاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي حل السعودي عثمان الملا في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية , فيما توج الإماراتي أحمد أكرم بالمركز الأول والميدالية الذهبية , وحقق البحريني صقر النعيمي المركز الثاني و الميدالية الفضية.

من جانبه عبر مدرب المنتخب السعودي علي آل بالحارث عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به لاعبو الأخضر في البطولة , مؤكداً أن المنافسة كانت قوية خاصة في اليومين الأخيرين والتي شهدت تغيراً كبيراً حيث كان الأخضر قريباً من اللقب حتى منافسات اليوم الأخير الذي تمكن من خلاله المنتخب البحريني من قلب النتيجة لصالحه بمستوى مميز استحق به اللقب .

وأشاد بالحارث بما قدمه اللاعبون من مستوى قوي طيلة أيام البطولة , لافتاً النظر إلى التطور الكبير في أداء الأخضر من بطولة إلى أخرى حتى أصبح ينافس على اللقب في كل مشاركة يخوضها سواء خليجية أو عربية أو آسيوية.