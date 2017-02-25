 الطقس.. أمطار رعدية على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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الطقس.. أمطار رعدية على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران

الطقس.. أمطار رعدية على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية الرياض ، الشرقية ، نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة ,تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها, تسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من (2) كم/ساعة, كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة ،الباحة، عسير وجازان وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة, وسماء غائمة إلى غائم جزئي على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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