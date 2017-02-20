 بن دغر: الحوثيون على وشك ‏إلقاء السلاح ومرحلة الإعمار ستبدأ قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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بن دغر: الحوثيون على وشك ‏إلقاء السلاح ومرحلة الإعمار ستبدأ قريبا

بن دغر: الحوثيون على وشك ‏إلقاء السلاح ومرحلة الإعمار ستبدأ قريبا
المناطق - واس

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الجمعة 24 فبراير/شباط، أن مرحلة ‏الإعمار في البلاد ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، معربا ‏عن أمله في أن ترافقها عملية سلام شاملة.

وأكد بن دغر، وفقا لما أوردته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحوثيين وصالح، ‏يوشكون على إلقاء السلاح وأن بشائر الخير تلوح في الأفق.‏

وقال إن الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة تقترب من ‏النصر رويدا رويدا، مؤكدا أن القوات اليمنية ستستعيد العاصمة صنعاء وسترفع العلم فوق جبال مران.‏

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية “آن لنا جميعا أن ‏نتطلع لسلام عادل دائم وشامل، يقوم على الانسحاب وتسليم ‏السلاح واستعادة الدولة وعودة الشرعية ومرحلة من ‏الوفاق تجب ما قبلها”.‏

ودعا رئيس الحكومة في كلمة له خلال ترؤسه مساء الخميس اجتماعا ‏موسعا لأعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات الخاضعة ‏لإدارة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دعا إلى سرعة إعداد خطط الإعمار، ‏مبينا أن أولويات الأعمار ستتجه نحو إعمار المنازل ‏والمدارس والجسور والمباني والمصانع والمدارس ‏والجامعات.‏

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