 المؤشر والمسيليم في قائمة “الأفضل” آسيوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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المؤشر والمسيليم في قائمة “الأفضل” آسيوياً

المؤشر والمسيليم في قائمة “الأفضل” آسيوياً
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة، عن اختيار سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي وزميله ياسر المسيليم، في تشكيلة الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017.
يشار أن النادي الأهلي استضاف نادي بيونيودكور الأوزبكي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتصر النادي الأهلي بنتيجة 2/0، وشهدت المباراة تألق لاعبا النادي الأهلي، حيث قدم اللاعبان مستويات كبيرة كان لها دور كبير في انتصار الفريق الأهلاوي.

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