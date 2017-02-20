 مقتل رئيس مخابرات النظام بحمص و13 آخرين بهجومين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل رئيس مخابرات النظام بحمص و13 آخرين بهجومين

مقتل رئيس مخابرات النظام بحمص و13 آخرين بهجومين
المناطق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليتين انتحاريتين استهدفتا السبت مقرين أمنيين في مدينة حمص بوسط  سوريا، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً بينهم ضابط.

وأفادت مصادر أن الضابط القتيل هو العميد حسن دعبول رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عمليتين ضربتا “مقرين واحد لأمن الدولة وآخر للمخابرات العسكرية في وسط مدينة حمص” ثالث المدن السورية التي يسيطر عليها النظام.

وتشهد مدينة حمص استنفاراً من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في محاولة لإنهاء الهجوم الذي يستهدف هذه المقرات.

فيما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل بعد منتصف ليل الجمعة – السبت على مناطق في قرية جبورين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حمص الشمالي، بينما قصف الطيران الحربي قبيل منتصف ليل أمس مناطق في قرية غرناطة بريف حمص الشمالي، دون أنباء عن إصابات.

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