بلدية القليب تزين الشوارع والميادين بـ 40 ألف زهرة

قامت بلدية القليب بتزيين الشوارع والميادين وذلك بزراعة أكثر من أربعين ألف زهره واستكمال المدخل الغربي للمركز.

وأوضح رئيس بلدية القليب المهندس نايف الرجباني أن البلدية قامت أيضاً بتركيب خمسه آلاف متر مربع من الانترلوك وعمل حملات مستمرة للتخلص من الكلاب الضالة وذلك بمتابعه من قسم الخدمات في البلدية وقد تم أثناء الحملة إبعاد ٤٠ كلب، وذلك لما لها من أضرار على السكان وازعاجهم.

وأضاف الرجباني أنه تم استبدال الحاويات التالفة والبراميل واستبدال ثلاثون حاويه وعدد ٣٠٠ برميل، ويجري الآن العمل لاستكمال الأرصفة أمام المنازل، لافتا الى أن البلدية استعدت بكامل تجهيزاتها المادية والبشرية لموسم الأمطار.

ودعت بلدية القليب جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية



