 الجبير يزور العراق لأول مرة .. وهذا ما سيناقشه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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الجبير يزور العراق لأول مرة .. وهذا ما سيناقشه

الجبير يزور العراق لأول مرة .. وهذا ما سيناقشه
المناطق - بغداد

وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة. وهي الأولى للجبير إلى العراق.

وسيبحث الجبير خلال الزيارة تمتين العلاقات السعودية – العراقية، وحل الإشكاليات العلاقة بين البلدين.

كما ستبحث الزيارة مسائل تتعلق بأمن المنطقة والإرهاب، والوضع في سوريا واليمن، ومواقف العراق من هذه الملفات والعلاقة مع إيران.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى العراق منذ عام 2003.

ومن المقرر عقد محادثات مرتقبة بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي والجبير في وقت لاحق.

 

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