 “الشؤون الإسلامية” بعسير تطلق الدورة الأولى للدعاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شجرة العرعر .. أيقونة السياحة في عسير المطلق يتحدث عن دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني بالقصيم ماليزيا ستصدر أمر اعتقال لدبلوماسي كوري شمالي إذا لم يتقدم للاستجواب انطلاق ملتقى عيشها تطوع بنجران خادم الحرمين يصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية مساء اليوم هل يؤثر الغبار في ظاهرة الاحتباس الحراري؟ “على متن طائرة إخلاء طبي سعودي”.. السفارة السعودية بعمان وسلاح الجو الأردني يستقبلان قائد الطائرة الأردنية التي سقطت في نجران نائب الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بزعزعة المنطقة بعد جالاكسي نوت .. لعنة الاحتراق تصل آيفون 7 (فيديو) “الشؤون الإسلامية” بعسير تطلق الدورة الأولى للدعاة ٤٦ فعالية ثقافية مرشحة للازدياد خلال ٢٠١٧ م أبرزها ملتقى “الهوية والأدب الثاني” تحفيز الاستثمار السياحي وآلية تسويق المواقع التراثية في حائل

“الشؤون الإسلامية” بعسير تطلق الدورة الأولى للدعاة

“الشؤون الإسلامية” بعسير تطلق الدورة الأولى للدعاة
المناطق - عسير

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدورة الأولى للدعاة يوم الثلاثاء المقبل بعنوان “فقه الصيام والحج”، ولمدة أسبوع، بحضور أكثر من ٢٠ داعية ضمن نشاطات فرع الوزارة، والتي ستركز في مضمونها على شرح كتابي الحج والصيام.
وأوضح مدير عام الفرع الدكتور حجر العماري، أن الدورة جاءت بناء على إنفاذ توجيهات الوزارة لتأهيل الدعاه ضمن خطط الوزارة المسبقة لتطوير العمل الدعوي، وخاصة في هاتين الشعيرتين العظيمتين الصيام والحج، حيث سيقدمها الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي (عضو هيئة كبار العلماء).
وأضاف “العماري” أن الفئة المستهدفة من الدورة هم دعاة فرع الوزارة بالمنطقة الذين يعملون في إدارة الدعوة ومراكز الدعوة في محافظات عسير، وسيجتمعون في مكان واحد، وذلك من باب التفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من أطروحات الدكتور البصيلي، حيث ستبدأ من بعد العصر مباشرة إلى ما بعد صلاه العشاء.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة عبدالله الحكمي أن الفرع أتم كافة الاستعدادات للدورة، سواء من حيث تهيئة المكان واختيار الزمان المناسب لإقامتها، كما تم إبلاغ كافة دعاة الفرع الرسميين بذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>