“الشؤون الإسلامية” بعسير تطلق الدورة الأولى للدعاة

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدورة الأولى للدعاة يوم الثلاثاء المقبل بعنوان “فقه الصيام والحج”، ولمدة أسبوع، بحضور أكثر من ٢٠ داعية ضمن نشاطات فرع الوزارة، والتي ستركز في مضمونها على شرح كتابي الحج والصيام.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور حجر العماري، أن الدورة جاءت بناء على إنفاذ توجيهات الوزارة لتأهيل الدعاه ضمن خطط الوزارة المسبقة لتطوير العمل الدعوي، وخاصة في هاتين الشعيرتين العظيمتين الصيام والحج، حيث سيقدمها الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي (عضو هيئة كبار العلماء).

وأضاف “العماري” أن الفئة المستهدفة من الدورة هم دعاة فرع الوزارة بالمنطقة الذين يعملون في إدارة الدعوة ومراكز الدعوة في محافظات عسير، وسيجتمعون في مكان واحد، وذلك من باب التفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من أطروحات الدكتور البصيلي، حيث ستبدأ من بعد العصر مباشرة إلى ما بعد صلاه العشاء.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة عبدالله الحكمي أن الفرع أتم كافة الاستعدادات للدورة، سواء من حيث تهيئة المكان واختيار الزمان المناسب لإقامتها، كما تم إبلاغ كافة دعاة الفرع الرسميين بذلك.