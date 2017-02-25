بعد جالاكسي نوت .. لعنة الاحتراق تصل آيفون 7 (فيديو)

بدأت شركة آبل تحقيقاتها بخصوص التقارير التي تفيد باحتراق هاتف “آيفون 7 بلس” واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان منه بشكل تلقائي فيما يبدو بسبب مشكلة في البطارية، وذلك بعد قيام صاحبة الهاتف يوم 23 فبراير، بنشر فيديو يوضح عملية الاحتراق وتصاعد الدخان عبر حسابها على منصة التدوين المصغرة تويتر.

وأوضحت صاحبة الهاتف برينا أوليفاس من توكسون أريزونا بأنها تفاجأت بتصاعد الدخان أثناء نومها من هاتفها الذي لم تستعمله إلا لبضعة أيام، وأن المشاكل بدأت قبل ذلك بيوم مع هاتفها، الذي اشترته في شهر يناير/كانون الثاني، حيث أنه لم يعمل.

ودفعها هذا الأمر لأخذ الهاتف إلى متجر آبل حيث جرى فحصه من قبل الموظفين وإخبارها بأن كل شيء على ما يرام، وعاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى.

وتغير هذا الأمر صباح اليوم التالي بحسب كلام صاحبة الهاتف، عندما اشتعلت النار بهاتفها، وبدأ الدخان بالتصاعد كما سمعت أصواتا تصدر منه وازدادت كمية الدخان الصادرة منه، وقالت إنها أعطت الهاتف لشركة آبل، وإنها تجري اختبارات لمعرفة سبب ذلك.

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعلق بهواتف آيفون 7 وبطاريته، حيث ادعى في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شخص أسترالي ان هاتفه آيفون 7 قد اشتعلت النيران فيه ودمرت سيارته.

ويجلب هذا الفيديو للأذهان الذكرى المتعلقة بهواتف جالاكسي نوت 7 التي جرى استدعاؤها بعد أن بدأت تتكرر مشاكل الاحتراق والانفجار في عدة أماكن من العالم، وعمدت الشركة إلى سحب جميع الأجهزة من جميع أنحاء العالم وأجرت تحقيقاتها التي كشفت وجود مشكلتين في البطاريات المستعملة.