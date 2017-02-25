 بعد جالاكسي نوت .. لعنة الاحتراق تصل آيفون 7 (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شجرة العرعر .. أيقونة السياحة في عسير المطلق يتحدث عن دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني بالقصيم ماليزيا ستصدر أمر اعتقال لدبلوماسي كوري شمالي إذا لم يتقدم للاستجواب انطلاق ملتقى عيشها تطوع بنجران خادم الحرمين يصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية مساء اليوم هل يؤثر الغبار في ظاهرة الاحتباس الحراري؟ “على متن طائرة إخلاء طبي سعودي”.. السفارة السعودية بعمان وسلاح الجو الأردني يستقبلان قائد الطائرة الأردنية التي سقطت في نجران نائب الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بزعزعة المنطقة بعد جالاكسي نوت .. لعنة الاحتراق تصل آيفون 7 (فيديو) “الشؤون الإسلامية” بعسير تطلق الدورة الأولى للدعاة ٤٦ فعالية ثقافية مرشحة للازدياد خلال ٢٠١٧ م أبرزها ملتقى “الهوية والأدب الثاني” تحفيز الاستثمار السياحي وآلية تسويق المواقع التراثية في حائل

بعد جالاكسي نوت .. لعنة الاحتراق تصل آيفون 7 (فيديو)

بعد جالاكسي نوت .. لعنة الاحتراق تصل آيفون 7 (فيديو)
المناطق - وكالات

بدأت شركة آبل تحقيقاتها بخصوص التقارير التي تفيد باحتراق هاتف “آيفون 7 بلس” واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان منه بشكل تلقائي فيما يبدو بسبب مشكلة في البطارية، وذلك بعد قيام صاحبة الهاتف يوم 23 فبراير، بنشر فيديو يوضح عملية الاحتراق وتصاعد الدخان عبر حسابها على منصة التدوين المصغرة تويتر.

وأوضحت صاحبة الهاتف برينا أوليفاس من توكسون أريزونا بأنها تفاجأت بتصاعد الدخان أثناء نومها من هاتفها الذي لم تستعمله إلا لبضعة أيام، وأن المشاكل بدأت قبل ذلك بيوم مع هاتفها، الذي اشترته في شهر يناير/كانون الثاني، حيث أنه لم يعمل.

ودفعها هذا الأمر لأخذ الهاتف إلى متجر آبل حيث جرى فحصه من قبل الموظفين وإخبارها بأن كل شيء على ما يرام، وعاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى.

وتغير هذا الأمر صباح اليوم التالي بحسب كلام صاحبة الهاتف، عندما اشتعلت النار بهاتفها، وبدأ الدخان بالتصاعد كما سمعت أصواتا تصدر منه وازدادت كمية الدخان الصادرة منه، وقالت إنها أعطت الهاتف لشركة آبل، وإنها تجري اختبارات لمعرفة سبب ذلك.

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعلق بهواتف آيفون 7 وبطاريته، حيث ادعى في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شخص أسترالي ان هاتفه آيفون 7 قد اشتعلت النيران فيه ودمرت سيارته.

ويجلب هذا الفيديو للأذهان الذكرى المتعلقة بهواتف جالاكسي نوت 7 التي جرى استدعاؤها بعد أن بدأت تتكرر مشاكل الاحتراق والانفجار في عدة أماكن من العالم، وعمدت الشركة إلى سحب جميع الأجهزة من جميع أنحاء العالم وأجرت تحقيقاتها التي كشفت وجود مشكلتين في البطاريات المستعملة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>