“على متن طائرة إخلاء طبي سعودي”.. السفارة السعودية بعمان وسلاح الجو الأردني يستقبلان قائد الطائرة الأردنية التي سقطت في نجران

بتوجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود استقبل عدداً من منسوبي السفارة ، مساء أمس الجمعه الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبدالعزيز نباص، الذي نجا من حادث تحطم طائرته المقاتلة الأردنية من نوع F16 المشاركة مع قوات التحالف (إعادة الأمل) بقيادة المملكة العربية السعودية ، والتي سقطت بالقرب من محافظة حباش في منطقة نجران جراء خلل فني وتمكن الطيار من الهبوط بمظلته قبل سقوطها.

ووصل الطيار الأردني عدنان نباص إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان بكامل صحته وعافيته، على متن طائرة الاخلاء الطبي السعودية، وكان في استقباله لدى وصوله للمطار، عدداً من منسوبي السفارة بعمان على رأسهم الملحق العسكري العقيد الركن / خالد بن ربيعان الربيعان ومساعد الملحق المقدم الركن / عبدالله الشكرة ، إلى جانب عدد من قيادات سلاح الجو الأردني منهم العميد / أدهم الشيشاني والعميد / جابر العبادي ووالد الطيار وإخوانه وعدداً من أقاربه.

من جهته، نقل العقيد الركن / خالد الربيعان تحيات سمو السفير للطيار الأردني وذويه مهنئاً بسلامة وصوله لأرض الوطن سالماً معافى، وأثنى والد الطيار عدنان نباص على دور المملكة العربية السعودية في متابعة حالة ابنه وسرعة نقله واعادته لوطنه بخير وعافية ولله الحمد ، كما أثنى على الدورالذي قام به سلاح الجو الاردني الذي ينتمي له ابنه مقدماً خالص الشكر والتقدير للبلدين الشقيقين .

بدورها تقدمت ( القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ) بخالص الشكر والإمتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – يحفظه الله – وإلى جميع أبناء القوات المسلحة في الجيش السعودي على وقفتهم المشرفة ومتابعتهم الحثيثة للوضع الصحي والنفسي للطيار نباص لدى سقوط طائرته ، حيث تم تقديم الاسعافات الاولية له وكافة التسهيلات حتى عودته ووصوله إلى وطنه سالماً.