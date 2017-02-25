نائب الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بزعزعة المنطقة

اتهم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إيران بزعزعة الشرق الأوسط عبر كونها راعياً قيادياً للإرهاب، مؤكدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتصدى لها بقوة وحزم.

وقال بنس الجمعة في تصريح صحافي: “الرئيس ترمب وضع تحت عيونه دولة إيران كراعٍ قيادي للإرهاب. قلنا لهم في طهران إنه يجب عليهم أن يتابعوا التطورات، هناك رئيس جديد في المكتب البيضاوي اسمه دونالد ترمب”.

وأضاف: “منذ فترة طويلة وإيران تضخّ أسلحة وأموالا لفروعها الإرهابية في لبنان وسوريا وغزة”. وختم قائلاً: “فلنكن واضحين الرئيس ترمب لن يسمح بتاتاً لإيران بتطوير سلاح نووي، هذا وعدنا لكم وللعالم”.