 انطلاق ملتقى عيشها تطوع بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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انطلاق ملتقى عيشها تطوع بنجران

انطلاق ملتقى عيشها تطوع بنجران
المناطق - نجران

انطلق مساء الأمس ملتقى عيشها تطوع الذي تنظمه لجنة التنمية الأجتماعية الأهلية بنجران برعاية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وجاء ذلك بمشاركة 5 فرق تطوعية وهي “فريق صيانة نجران التطوعي، أشكال التطوعي، فريق بادر التطوعي، عطاء التطوعي، ألوان التطوعي”، ويستمر البرنامج ليوم السبت , وهو برنامج تنافسي يستهدف الفرق التطوعية بمدينة نجران، وقد استهل المشاركون البرنامج بالدورة التدريبية التي قدمها أ . إبراهيم اليامي للشباب , وذلك في مقر لجنة التنمية.

ودارت محاور الدورة حول أهمية التطوع كثقافة في المجتمع الشبابي إضافة إلى معرفة مهارات العمل التطوعي وقد استأنف ذلك ورشة عمل للتعرف على آلية التخطيط للأعمال التطوعية وتطبيقها. ثم وكخاتمة كل ملتقى عيشها تطوع للمحترفين سيقوم المشاركون وضمن المجموعات التطوعية بتنفيذ المشاريع التطوعية وتطبيقها على ارض الواقع ليستفيد منها أفراد المجتمع . وسيتم تقيم البرامج مساء يوم السبت .

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التنموية التي يقوم على تنفيذها لجنة التنمية بهدف تمكين الشباب من خلال طاقاتهم واكتشاف ذواتهم من باب التطوع الذي هو خلق نبيل حثنا عليها ديننا الحنيف.

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