ماليزيا ستصدر أمر اعتقال لدبلوماسي كوري شمالي إذا لم يتقدم للاستجواب

قالت ماليزيا إنها ستصدر أمر اعتقال بحق دبلوماسي كوري شمالي مطلوب استجوابه في قضية مقتل كيم جونج نام أخي الزعيم الكوري الشمالي غير الشقيق إذا لم يتعاون طواعية مع الشرطة.

وقال عبد السماح مات قائد شرطة ولاية سيلانجور إن الشرطة ستعطي مهلة معقولة أمام الدبلوماسي كي يتقدم بنفسه قبل أن تتخذ إجراءات أخرى.

وكانت ماليزيا قالت يوم الأربعاء إن هيون كوانج سونج (44 عاما) السكرتير الثاني في السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور مطلوب لسؤاله بشأن مقتل نام.

وقال عبد السماح إنه إذا لم يتعاون الشخص المعني مع الشرطة فإنها ستوجه له بموجب القانون الماليزي إشعارا “يجبره” على المثول أمام فريق التحقيق.

وتابع قائلا للصحفيين “وإذا لم يمتثل سنتخذ الخطوة المقبلة بإصدار أمر اعتقال من المحكمة.”

وهناك ثمانية كوريين شماليين مطلوبين لصلتهم بالقضية بينهم الدبلوماسي. واعتقلت الشرطة الماليزية واحدا ويعتقد أن أربعة فروا إلى كوريا الشمالية في حين ما زال اثنان آخران في ماليزيا.

وأكد عبد السماح أيضا أن السلطات داهمت شقة في ضاحية راقية في كوالالمبور يوم الأربعاء فيما يتعلق بالجريمة مضيفا أن المحققين ما زالوا يبحثون عن أي آثار لمواد كيماوية في الشقة.