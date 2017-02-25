المطلق يتحدث عن دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني بالقصيم

يتحدث عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، عن “دور العلماء والدعاة في تعزيز التلاحم الوطني”، وذلك خلال محاضرة يلقيها مساء يوم الأحد 29 جمادى الأولى بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، ضمن فعاليات أسبوع “تلاحم” الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة خلال الفترة ما بين 29 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1438هـ ، بهدف تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة التطرف والتعصب ، ويديرها الدكتور حسن الهويمل عضو مجلس أمناء المركز.

ويتطرق الشيخ المطلق في محاضرته إلى جوانب التلاحم الوطني ، وصوره في المجتمع السعودي ، والثوابت الدينية والشرعية التي يستند عليها ، وضرورة التمسك بالوحدة ، والتعاون على البر والتقوى ، وما جاء به الإسلام من تعضيد للتكافل والتعايش والتضامن ، كما يتناول دور العلماء والدعاة في مواجهة أشكال التطرف والتعصب ، ودورهم في بيان المشكلات التي تواجه المسلمين اليوم ، ودورهم في تعزيز التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية خاصةً في عصر يشهد من التقلبات والتحديات ما يدعو إلى مواجهتها والوقوف أمامها بصلابة.

وتأتي هذه المحاضرة في سياق الفعاليات المتعددة التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال أسبوع تلاحم ، في منطقة القصيم التي تشمل مجموعة من الندوات والجلسات حول التلاحم والتعايش المجتمعي ، التي تسهم في تعزيز الأبعاد الحوارية ، والتأكيد على قيم التلاحم من منطلق المسؤولية الاجتماعية.