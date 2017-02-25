 فنزويلا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية رئيس فنزويلا يستقبل وزير خارجية فلسطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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فنزويلا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية رئيس فنزويلا يستقبل وزير خارجية فلسطين

فنزويلا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية رئيس فنزويلا يستقبل وزير خارجية فلسطين
المناطق _كراكاس

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الوطنية والدولية.

جاءت تصريحات الرئيس مادورو خلال استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في القصر الجمهوري، حيث أطلع المالكي الرئيس الفنزويلي على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني الصامد من انتهاكات إسرائيلية وممارسات عنصرية واستفزازية تهدف إلى إفشال مبدأ حل الدولتين من خلال سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات.

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