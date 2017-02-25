فنزويلا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية رئيس فنزويلا يستقبل وزير خارجية فلسطين

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الوطنية والدولية.

جاءت تصريحات الرئيس مادورو خلال استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في القصر الجمهوري، حيث أطلع المالكي الرئيس الفنزويلي على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني الصامد من انتهاكات إسرائيلية وممارسات عنصرية واستفزازية تهدف إلى إفشال مبدأ حل الدولتين من خلال سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات.