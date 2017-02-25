برعاية الأمير د.فيصل بن مشعل مساء الأحد .. أسبوع لتعزيز التلاحم الوطني ينطلق من القصيم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1438هـ فعاليات أسبوع “تلاحم” الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة القصيم ، ويستمر حتى الثاني من جمادى الآخرة متضمنًا مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية والبرامج والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل والمعارض الفنية.

ويهدف أسبوع “تلاحم” إلى الاسهام في تعزيز وترسيخ التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني في إطار الثوابت الشرعية والوطنية ، ومساندة الجهود الأمنية ومواجهة التطرف والتعصب بكافة أشكاله ، واستنهاض العلماء والمثقفين الفاعلين لتعزيز مفاهيم وممارسات التلاحم الوطني ولزوم الجماعة وترسيخ الانتماء ، وتوليد مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن وتعزز مفاهيم التلاحم الوطني ، والعمل على تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمنها الرؤية الوطنية 2030 والتي تؤكد على أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية.

وتتضمن فعاليات أسبوع “تلاحم” محاضرة لمعالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس الأمناء ، عن دور العلماء في تعزيز التلاحم الوطني مساء الأحد بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، وصباح يوم الاثنين ورشا تدريبية بعنوان “تبيان في الوقاية من التطرف” للأستاذ فوزان الحماد ، والأخرى لشعاع الخليفة بفندق موفنبيك ، ومقهى حواري نسائي للدكتورة نوال العيد عضو مجلس أمناء المركز ، والاستاذة مها الوابل ، والاستاذة نورة المطيري ، عن دور المرأة في تعزيز التلاحم الوطني الساعة الساسة من مساء الاثنين ، بالإضافة إلى منصة عرض تجارب لفتيات القصيم الساعة 8.30 مساء ً بمركز الملك خالد الحضاري ، ومساء يوم الثلاثاء مقهى حواري بعنوان “القميص الأخضر أولاً” لرئيس نادي التعاون ورئيس نادي الرائد ، بمركز الملك خالد الحضاري ، والساعة 10 مساءً جلسة حوارية شبابية لمجلس شباب منطقة القصيم وقادة الفرق التطوعية بالمنطقة بمقهى فن جن كيف ، وبعد صلاة مغرب الأربعاء بمركز صالح بن صالح الاجتماعي بمحافظة عنيزة محاضرة “التطوع ودوره في تعزيز التلاحم الوطني” لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح ، المشرف العام على فرع الرئاسة للبحوث والإفتاء بالقصيم ، والساعة 8.30 مساءً محاضرة “الترابط والتلاحم الوطني” لهشام الهويش وسامي الشيباني ومنصور الرقيبة ومحمد النحيث ، كما تتضمن فعاليات أسبوع “تلاحم” زيارة قافلة تلاحم لعدة مواقع بمنطقة القصيم ، ويصاحب الملتقى معارض.